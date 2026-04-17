В Ростовской области девять техногенных пожаров потушили за сутки

За сутки донские спасатели ликвидировали девять пожаров и семь ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области девять техногенных пожаров потушили за сутки 10 апреля. Об этом сообщили в социальных сетях регионального управления МЧС. Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий семи автомобильных аварий.

— Всего к работе привлекались 112 человек личного состава и 28 единиц спецтехники. Кроме того, на 11 апреля было запланировано 25 контролируемых выжиганий сухой растительности в девяти муниципалитетах, — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее смертельный пожар произошел в Родионово-Несветайском районе. В хуторе Большой Должик загорелся частный дом. Пламя быстро распространилось на 15 квадратных метров. С огнем боролись восемь пожарных на двух машинах.

Во время тушения внутри дома спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. К сожалению, дончанин погиб. По предварительным данным экспертов, причиной трагедии стало неосторожное курение.

