В Ростовской области девять техногенных пожаров потушили за сутки 10 апреля. Об этом сообщили в социальных сетях регионального управления МЧС. Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий семи автомобильных аварий.
— Всего к работе привлекались 112 человек личного состава и 28 единиц спецтехники. Кроме того, на 11 апреля было запланировано 25 контролируемых выжиганий сухой растительности в девяти муниципалитетах, — рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее смертельный пожар произошел в Родионово-Несветайском районе. В хуторе Большой Должик загорелся частный дом. Пламя быстро распространилось на 15 квадратных метров. С огнем боролись восемь пожарных на двух машинах.
Во время тушения внутри дома спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. К сожалению, дончанин погиб. По предварительным данным экспертов, причиной трагедии стало неосторожное курение.
