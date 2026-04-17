В Омской области изменили расчет алиментов для пособия с 1 марта

С 1 марта текущего года в Омской области изменились правила, по которым учитываются алименты при назначении единого пособия семьям с детьми. Теперь, если алименты не были установлены судом, они будут рассчитываться исходя из средней зарплаты в регионе, а не от минимального размера оплаты труда (МРОТ), как было раньше.
Если семья не имеет решения суда или судебного приказа о взыскании алиментов, то при расчете пособия алименты будут учитываться так:
на одного ребенка — 25% от средней зарплаты в регионе;
на двоих детей — 33,3% от средней зарплаты;
на троих и более детей — 50% от средней зарплаты.
Размер средней зарплаты в Омской области для расчета алиментов в 2026 году составит 65 404 рубля, по данным за 2025 год. Если информация о зарплате будет недоступна, расчет сделают на основе данных за 2024 год.
Например, если мама троих детей из Омска подает заявку на пособие, алименты, которые будут учтены, составят минимум половину от средней зарплаты — это 32 702 рубля в месяц. За год будет учтена сумма 392 424 рубля (32 702 * 12). Если алименты по договоренности с бывшим супругом составляют, например, 30 000 рублей, то в расчет возьмут минимальные 32 702 рубля. Если же реальная сумма алиментов больше — скажем, 40 000 рублей — то в расчет возьмут эту реальную сумму.
Если алименты были установлены решением суда, то ничего не изменилось. В расчет будут приниматься те суммы, которые указаны в судебном решении или на основании данных от судебных приставов.