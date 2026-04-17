Более миллиона рублей за свет задолжали «Граждане СССР»* в Нижегородской области

Многим из них уже ограничили подачу электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области граждане задолжали более миллиона рублей за электроэнергию из-за экстремистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба «ТНС энерго».

— Речь идёт о последователях деструктивной организации «Граждане СССР»*, признанной экстремистской и запрещённой на территории России. Эти люди, большинство из которых — пожилые нижегородцы, руководствуются несуществующими законами и отказываются признавать себя гражданами РФ, требуя при этом бесплатного пользования электричеством, — рассказали в компании.

По состоянию на 1 апреля 2026 года их совокупный долг перед гарантирующим поставщиком перевалил за миллион рублей, составив 1 миллион 98 тысяч рублей. В списке должников числится 80 активистов движения. 45 из них уже получили реальное ограничение подачи электроэнергии за неуплату.

Энергетики напоминают, что к должникам применяются стандартные и абсолютно законные меры: начисление пеней, ограничение подачи электроэнергии, судебные иски с последующей блокировкой счетов, арестом имущества и даже запретом на выезд за границу.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.