Найден способ получать антиоксиданты для продления срока службы полимеров

Как пояснили в политехе, фенольные антиоксиданты — специальные добавки, которые замедляют процессы старения и деградации полимеров под воздействием кислорода, тепла и света. Во время эксплуатации полимеров их молекулам свойственно распадаться с образованием свободных радикалов, что приводит к ускоренному старению материала. Продлить срок безопасной службы возможно при введении в полимер антиоксидантов, благодаря которым происходит прерывание радикально-цепного окисления основной углеродной цепи полимеров, и срок службы изделия из него значительно увеличивается.