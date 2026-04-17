Найден способ получать антиоксиданты для продления срока службы полимеров

САМАРА, 17 апреля. /ТАСС/. Химики Самарского политеха разработали новый способ получения фенольных антиоксидантов, необходимых для увеличения срока службы полимеров. Разработка получила патент, сообщили ТАСС в пресс-службе политеха.
«Коллектив кафедры “Технология органического и нефтехимического синтеза” Самарского политеха решает одну из ключевых задач современной промышленности — увеличение срока эксплуатации полимерных материалов. Команда химиков под руководством завкафедрой Евгения Красных при участии аспиранта Дмитрия Фетисова создала новый способ получения фенольных антиоксидантов на основе 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксибензилового спирта, синтез которого осуществляется по ранее запатентованной новой методике, и двухосновных карбоновых кислот», — сообщили в вузе.
Как пояснили в политехе, фенольные антиоксиданты — специальные добавки, которые замедляют процессы старения и деградации полимеров под воздействием кислорода, тепла и света. Во время эксплуатации полимеров их молекулам свойственно распадаться с образованием свободных радикалов, что приводит к ускоренному старению материала. Продлить срок безопасной службы возможно при введении в полимер антиоксидантов, благодаря которым происходит прерывание радикально-цепного окисления основной углеродной цепи полимеров, и срок службы изделия из него значительно увеличивается.
Предложенный учеными политеха процесс осуществляется в условиях расплава методом переэтерификации в присутствии катализатора.
Как отмечают в университете, разработка открывает возможности для создания отечественной технологии производства фенольных антиоксидантов различного назначения. В результате полимерная и нефтехимическая промышленности смогут повысить качество выпускаемых полимеров и заместить продукты, ранее импортировавшиеся. Разработка перспективна для производителей синтетических каучуков, полиолефинов и других крупнотоннажных полимеров.