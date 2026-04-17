Россияне рассказали, какие профессии считают самыми скучными

Россияне считают, что самыми скучными можно назвать профессии у охранников и бухгалтеров. Об этом в пятницу, 17 апреля, свидетельствуют данные рейтинга компании SuperJob.
За эти варианты проголосовали 12 и девять процентов соответственно. На третьем месте расположились продавцы с результатом в шесть процентов.
Кроме того, в топ-5 скучных профессий вошли библиотекари — этот вариант набрал пять процентов голосов. Еще по два процента опрошенных выбрали профессии архивариус, вахтер, сторож.
Среди прочих профессий, набравших по одному проценту голосов, назвали юристов, дворников, операторов колл-центра, уборщиков, передает РИА Новости.
До этого сервис «Авито Работа» также провел исследование, в ходе которого выяснилось, что профессия автомаляр является самой высокооплачиваемой в России.
Согласно данным другого опроса, экономически активные жители крупных российских городов считают минимальный размер оплаты труда недостаточным.