Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне рассказали, какие профессии считают самыми скучными

Россияне считают, что самыми скучными можно назвать профессии у охранников и бухгалтеров. Об этом в пятницу, 17 апреля, свидетельствуют данные рейтинга компании SuperJob.

За эти варианты проголосовали 12 и девять процентов соответственно. На третьем месте расположились продавцы с результатом в шесть процентов.

Кроме того, в топ-5 скучных профессий вошли библиотекари — этот вариант набрал пять процентов голосов. Еще по два процента опрошенных выбрали профессии архивариус, вахтер, сторож.

Среди прочих профессий, набравших по одному проценту голосов, назвали юристов, дворников, операторов колл-центра, уборщиков, передает РИА Новости.

До этого сервис «Авито Работа» также провел исследование, в ходе которого выяснилось, что профессия автомаляр является самой высокооплачиваемой в России.

Согласно данным другого опроса, экономически активные жители крупных российских городов считают минимальный размер оплаты труда недостаточным.

Тем временем депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с инициативой о создании единого стандарта оплаты труда для работников музеев.

