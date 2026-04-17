Володин: Большинство респондентов высказались против продажи табака вблизи школ

В результате опроса, проведенного председателем Государственной думы Вячеславом Володиным, 62 процента респондентов высказались против сокращения расстояния от школ и других учебных заведений до точек продажи табачной продукции. Об этом политик сообщил в пятницу, 17 апреля.

— За — 31 процент, все равно — семь процентов. В комментариях вы также отмечали, что принимать решение об уменьшении дистанции нельзя. Так как это может пагубно повлиять на здоровье подрастающего поколения и снизить уровень защиты детей, — отметил Володин.

Он добавил, что многие участники опроса обращали внимание на необходимость увеличения расстояния и выработки более радикальных мер, и поблагодарил их за обратную связь, передает его Telegram-канал.

7 июня 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

21 января того же года Вячеслав Володин сообщил о принятии закона, который повышает ответственность за продажу детям табачных изделий. Он отметил, что после проведенных проверок стало известно о продаже 43 процентов продуктов, содержащих никотин, с нарушением требований к маркировке.

