Раскрыта схема кибератак на компании: кто помогает в таких преступлениях

Кибератаки на компании чаще всего осуществляются через подрядчиков, предоставляющих IT-услуги. Об этом сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Сергей Корелов.
По его словам, подрядчики сегодня являются одним из наиболее актуальных векторов для проведения атак. Это связано с тем, что требования по обеспечению информационной безопасности распространяются далеко не на всех внешних исполнителей — как на уровне законодательства, так и в реальной практике.
«Подрядчики остаются одним из актуальнейших векторов совершения компьютерных атак», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По его словам, информационные системы ряда подрядных организаций остаются недостаточно защищенными, что делает их удобной целью для злоумышленников. Такие уязвимости часто используются для проникновения в инфраструктуру крупных компаний.
В связи с этим в НКЦКИ ведут разработку дополнительных мер, направленных на повышение уровня защищенности подрядчиков и снижение рисков кибератак через цепочку поставщиков IT-услуг.
Напомним, днем ранее, 16 апреля, криптобиржа Grinex сообщила о масштабной атаке и хищении более 1 млрд рублей. В компании заявили, что использованные при атаке технологии «доступны лишь структурам недружественных государств».