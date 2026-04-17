Главные новости к утру 17 апреля 2026 года

США не придут на помощь Италии, когда стране это потребуется. Об этом 16 апреля сообщил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Так политик прокомментировал публикацию газеты The Guardian, согласно которой Италия отказала Америке в доступе к своей военной базе Сигонелла на острове Сицилия.