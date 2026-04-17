Главные новости к утру 17 апреля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 апреля 2026.
Трамп отказал в помощи Италии в случае необходимости
США не придут на помощь Италии, когда стране это потребуется. Об этом 16 апреля сообщил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Так политик прокомментировал публикацию газеты The Guardian, согласно которой Италия отказала Америке в доступе к своей военной базе Сигонелла на острове Сицилия.
Армия США опровергла американскую блокаду Ормузского пролива
Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х уточнило, что более 12 кораблей и более 100 самолетов обеспечивают блокаду региональных вод, но силы США «не блокируют Ормузский пролив». Ведомство добавило, что авианосец Abraham Lincoln проходит через Аравийское море, в то время как США блокируют иранские порты и побережье.
В Ливане сообщили о нарушениях режима прекращения огня Израилем
Ливанское агентство NNA сообщило об артиллерийском обстреле нескольких городов на юге Ливана в первые часы перемирия с Израилем. Десятидневное прекращение огня начало действовать с начала суток 17 апреля. Ливанская группировка «Хезболла» также признала перемирие, но заявила, что «ее действия будут зависеть от развития событий».
Премьер Британии уволил замглавы МИД из-за утраты доверия
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил в отставку главу дипломатической службы, заместителя главы МИД Олли Роббинса по причине утраты доверия. Газета The Telegraph сообщила, что министр иностранных дел Британии Иветт Купер также согласен с увольнением Роббинса.
Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») 17 апреля по заявке следователей приступили к поискам пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых. Поиски ведутся на территории поселка Кутурчин Партизанского района с привлечением пяти человек и четырех единиц техники.