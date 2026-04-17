Главные новости к утру 17 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 17 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 апреля 2026.

Трамп отказал в помощи Италии в случае необходимости

Источник: AP 2024

США не придут на помощь Италии, когда стране это потребуется. Об этом 16 апреля сообщил американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Так политик прокомментировал публикацию газеты The Guardian, согласно которой Италия отказала Америке в доступе к своей военной базе Сигонелла на острове Сицилия.

Армия США опровергла американскую блокаду Ормузского пролива

Источник: AP 2024

Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х уточнило, что более 12 кораблей и более 100 самолетов обеспечивают блокаду региональных вод, но силы США «не блокируют Ормузский пролив». Ведомство добавило, что авианосец Abraham Lincoln проходит через Аравийское море, в то время как США блокируют иранские порты и побережье.

В Ливане сообщили о нарушениях режима прекращения огня Израилем

Источник: AP 2024

Ливанское агентство NNA сообщило об артиллерийском обстреле нескольких городов на юге Ливана в первые часы перемирия с Израилем. Десятидневное прекращение огня начало действовать с начала суток 17 апреля. Ливанская группировка «Хезболла» также признала перемирие, но заявила, что «ее действия будут зависеть от развития событий».

Премьер Британии уволил замглавы МИД из-за утраты доверия

Источник: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил в отставку главу дипломатической службы, заместителя главы МИД Олли Роббинса по причине утраты доверия. Газета The Telegraph сообщила, что министр иностранных дел Британии Иветт Купер также согласен с увольнением Роббинса.

Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Источник: РИА "Новости"

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») 17 апреля по заявке следователей приступили к поискам пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых. Поиски ведутся на территории поселка Кутурчин Партизанского района с привлечением пяти человек и четырех единиц техники.

