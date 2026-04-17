ПВО на страже: Что известно о налете БПЛА ночью 17 апреля на регионы России

В ночь на 17 апреля украинские беспилотники самолетного типа атаковали восемь регионов России. Силами ПВО атака дронов-камикадзе была отражена. Уничтожено 62 летательных аппарата противника.
Первая волна БПЛА, как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, была отражена вечером 16 апреля. Под ударом противника оказались Астраханская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Новгородская области и Республика Крым. Дроны противника были перехвачены, но затем налеты были продолжены.
Примерно в полночь 17 апреля сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. В отражении налета участвовали мобильные огневые группы и силы ПВО Черноморского флота. Как сообщил глава субъекта РФ Михаил Развожаев: три воздушные цели были поражены в районе Северной стороны и мыса Херсонес. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
В Ленинградской области атака беспилотников врага началась около четырех часов утра. Из-за угрозы налета в аэропорту Пулково был приостановлен прием и выпуск пассажирских рейсов. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что были сбиты три беспилотника и предупредил жителей об угрозе новой атаки украинских дронов. В связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета.
Неспокойно было также в Воронежской области, где зенитчики, по данным главы региона Александра Гусева, перехватили пять беспилотников самолетного типа.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — сообщил он в своем канале МАХ.
Власти регионов, которые подверглись атаке БПЛА, просят местных жителей проявлять осторожность и не приближаться к сбитым беспилотникам или их фрагментам. Так как аппараты противника кроме основного заряда (около 50 килограмм взрывчатки) могут нести мины-ловушки для поражения населения.