«Космическая медуза» над Петербургом — небо осветил запуск ракеты «Союз-2.1б»

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ночь на 17 апреля заметили в небе необычное световое явление, получившее название «космическая медуза». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По словам очевидцев, свечение появилось около 02:30 по московскому времени. После этого светящийся шлейф начал постепенно рассеиваться.
Как уточняется, эффект возник после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Пуск был выполнен в интересах Минобороны России.
Светящийся «купол» и длинный шлейф образовались на большой высоте из-за продуктов сгорания топлива, которые подсвечивались солнечным светом из-за горизонта.
Ранее с Плесецка также проводились пуски спутников, включая запуск низкоорбитальных аппаратов связи в конце марта.
Аналогичные явления периодически наблюдаются в разных странах при запусках ракет или пролете космических объектов.
