Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Космическая медуза» над Петербургом — небо осветил запуск ракеты «Союз-2.1б»

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в ночь на 17 апреля заметили в небе необычное световое явление, получившее название «космическая медуза». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, свечение появилось около 02:30 по московскому времени. После этого светящийся шлейф начал постепенно рассеиваться.

Как уточняется, эффект возник после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Пуск был выполнен в интересах Минобороны России.

Светящийся «купол» и длинный шлейф образовались на большой высоте из-за продуктов сгорания топлива, которые подсвечивались солнечным светом из-за горизонта.

Ранее с Плесецка также проводились пуски спутников, включая запуск низкоорбитальных аппаратов связи в конце марта.

Аналогичные явления периодически наблюдаются в разных странах при запусках ракет или пролете космических объектов.

Читайте также: Загадочное свечение над Лапландией — полиция связала его с запуском ракеты.