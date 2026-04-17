Россиянам рассказали, как будет оплачиваться отпуск в майские праздники

«Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, не включаются в число календарных дней отпуска. Это означает, что такие дни продлевают фактический период отдыха, но не подлежат оплате», — сказала Голубева в беседе с «РИА Новости».
Эксперт привела пример: если оформить отпуск с 1 мая на 14 календарных дней, фактически отдых продлится 16 дней за счет праздников, однако оплатят только 14. Аналогично, при отпуске с 29 апреля на 15 дней общее время отдыха составит 17 дней, но оплачены будут лишь 15.
По словам Голубевой, выбор периода отпуска зависит от целей работника. Если приоритет — получить больше отпускных, выгоднее выбирать месяцы с большим количеством рабочих дней.
«Если же задача — увеличить продолжительность отдыха, отпуск можно планировать с учетом праздничных дней: они продлят период отсутствия на работе без расходования дополнительных отпускных дней», — заключила она.