Развитие креативных индустрий обсудили в Нижегородской области

В Законодательном Собрании Нижегородской области прошло рабочее совещание по реализации регионального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий», который был принят в начале 2026 года. Документ регулирует такие сферы, как дизайн, IT, архитектуру, издательское дело, музыку, кино, медиа и другие. Он определяет полномочия властей, критерии отнесения к субъектам креативных индустрий, порядок формирования реестра и закрепляет меры господдержки — имущественной, образовательной, информационной. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Спикер Законодательного Собрания Евгений Люлин подчеркнул: чтобы закон приносил реальную пользу, к его реализации нужно привлекать тех, кого он касается напрямую. По его словам, творческие люди способны внести важный вклад в экономику региона, но для этого необходимы чёткие и понятные правила.
Представители бизнеса, в свою очередь, отметили, что пока информации о том, как именно будет работать закон, недостаточно. Они высказали конкретные пожелания по созданию креативных кластеров, центров развития компетенций, а также по упрощению доступа к льготным кредитам и грантам.
Председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков сообщил, что сейчас идёт подготовка Стратегии развития креативных индустрий на федеральном и региональном уровнях, а также нормативно-правовых актов. После этого начнёт формироваться областной реестр субъектов креативных индустрий. Договорились открыть каналы связи с бизнес-сообществом для обмена информацией при подготовке правовых актов. Планируется взаимодействовать с «Деловой Россией» и Торгово-промышленной палатой Нижегородской области, чтобы предприниматели могли получать консультативную помощь.