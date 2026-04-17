5 БПЛА сбили в ночь на 17 апреля в Воронежской области

Режим опасности дронов продлился в регионе 11,5 часов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 16 апреля к границам Воронежской области снова приблизились беспилотники — опасность атаки БПЛА объявили в 18.38 четверга. Сирены предупредили жителей Острогожского, Лискинского районов и Нововоронежа о возможном ударе дронов. В 21.33 губернатор Александр Гусев сообщил о сбитых над регионом целях.

— Дежурные силы ПВО в небе над двумя районами Воронежской области уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — отметил глава региона.

Тревожный режим отменили в 6.08 утра пятницы, 17 апреля, он продлился 11,5 часов.

