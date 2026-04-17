Красная горка в 2026 году. Учёный Нечаев объяснил значение Антипасхи

Красная горка — один из самых светлых и радостных весенних праздников, который с древних времён символизирует обновление жизни и торжество любви. Подробнее о том, в чём заключается суть празднования и какие традиции существуют в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какого числа Красная горка в 2026 году?
Красная горка в 2026 году выпадает на 19 апреля — первое воскресенье после Пасхи, которая в этом году отмечалась 12 апреля. В православном календаре этот день называется Антипасхой, или Неделей о Фоме (Фоминым воскресеньем). Вся следующая за Пасхой седмица носит название Фоминой, а вторник 21 апреля — Радоница, день особого поминовения усопших.
«Антипасха — это не против Пасхи, это вместо Пасхи. Фомино воскресенье напоминает о явлении Воскресшего Христа апостолу Фоме. Красная горка — народное название, связанное с гуляниями, свадьбами и концом пасхальной недели», — объяснил perm.aif.ru кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Михаил Нечаев.
«Анти» означает не «против», а «вместо» или «подобно» — то есть повторение пасхальной радости. В названии Красная горка «красная» значит «красивая», а «горка» — возвышенность, на которой первой таял снег и устраивались весенние гулянья.
Суть Красной горки.
Корни Красной горки уходят в дохристианскую эпоху. Восточные славяне устраивали гулянья на холмах, которые первыми освобождались от снега, — там возводились капища, приносились жертвы богам, а молодёжь встречала весну. Праздник был посвящён Яриле — богу плодородия и пробуждения природы. С принятием христианства языческое торжество не исчезло, а слилось с церковным смыслом: народные гулянья совпали с Фоминым воскресеньем.
«Когда Христос после Воскресения впервые явился ученикам, Фомы среди них не было. Услышав рассказ о чуде, будущий апостол усомнился в произошедшем. Через восемь дней Христос явился вновь — и обратился именно к Фоме, показав свои раны. После этого Фома из неверующего превратился в апостола и начал распространять христианство», — рассказал Михаил Нечаев.
Со временем «неверующий Фома» стал одним из самых ревностных проповедников: по преданию, он основал христианские общины в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и дошёл до Индии. Название Красная горка появилось в народном обиходе, а само слово «Антипасха» в церковном употреблении — с IV века.
Традиции и обычаи Красной горки.
Главная традиция Красной горки — свадьбы и сватовство. Великий пост и Светлая седмица — время, когда церковь не совершает венчания. Фомино воскресенье — первый день, когда таинство возобновляется. Браки, заключённые в этот день, считались особенно прочными и благословенными. На Руси в Фомино воскресенье традиционно игралось больше всего свадеб в году.
По словам Михаила Нечаева, праздник Красной горки — это время, когда после долгой зимы люди собирались вместе, чтобы почувствовать единство общины, порадоваться наступлению весны и подготовиться к предстоящему большому труду. Он символизировал не столько сам выход на посевные работы, сколько коллективное начало нового сельскохозяйственного сезона и обновление жизни.
«Если говорить о христианской традиции, то это время связано с тем, что после Пасхи утверждается вера в Воскресение Иисуса Христа — начинается новая жизнь. Хотя пасхальный период продолжается до Троицы, уже после Красной горки люди постепенно переходят к обычной жизни: впереди посевные работы, которые нужно успеть завершить до Троицы», — пояснил perm.aif.ru учёный.
Другой важный обычай — смотрины и гулянья. Молодёжь наряжалась и выходила на пригорки встречать рассвет, водить хороводы и петь веснянки — особые обрядовые песни, призывающие весну. Девушки выбирали самую красивую среди себя, украшали её цветами и зеленью — своеобразное чествование богини весны. Парни приглядывались к невестам, девушки — к женихам. Вечером пировали на холме, угощались праздничными блюдами.
Что нельзя делать в Красную горку?
— Нельзя сидеть дома в одиночестве. По старинному поверью, тот, кто провёл Красную горку в затворничестве, отваживал от своего дома потенциальных женихов и невест;
— Нельзя рубить деревья и ломать ветки. По народным поверьям, это могло навлечь засуху и неурожай на поля — природа в этот день находилась под особой защитой;
— Нельзя выносить мусор из дома. Считалось, что вместе с мусором можно вынести покой и благополучие семьи;
— Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи. Верили, что отказ в этот день обернётся бедами для самого отказавшего;
— Нельзя унывать, ссориться, злобствовать. Красная горка — праздник радости и обновления. Тёмные мысли и склоки в этот день считались особенно неуместными.
Что можно делать в Красную горку?
— Свататься и устраивать смотрины. Красная горка издавна считалась лучшим временем для знакомств и сватовства. Одиноким — выходить из дома, общаться, участвовать в гуляньях;
— Венчаться. Красная горка — первый день после великопостного перерыва, когда церковь возобновляет таинство венчания. По народной примете, брак в этот день будет крепким и счастливым;
— Устраивать гулянья, накрывать праздничный стол, приглашать гостей. Красная горка — весёлый праздник весны и обновления. Пост снят, поэтому стол может быть щедрым;
— Надевать красное. По народному поверью, красный цвет в этот день привлекает удачу в личных делах и любви.