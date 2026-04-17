Красная горка в 2026 году. Учёный Нечаев объяснил значение Антипасхи

Главная традиция Красной горки — свадьбы и сватовство. Великий пост и Светлая седмица — время, когда церковь не совершает венчания. Фомино воскресенье — первый день, когда таинство возобновляется. Браки, заключённые в этот день, считались особенно прочными и благословенными. На Руси в Фомино воскресенье традиционно игралось больше всего свадеб в году.