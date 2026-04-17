Тайное письмо Трампу от Кубы: Гавана ищет способы договориться с президентом США за спиной Рубио

Куба попыталась передать хозяину Белого дома Дональду Трампу секретное письмо в обход официальных дипломатических каналов. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, на прошлой неделе внук бывшего лидера Кубы Рауля Кастро обратился к гаванскому предпринимателю с просьбой лично доставить послание президенту США.
Документ оформили как дипломатическую ноту с официальной кубинской печатью. В письме Трампу предлагались экономические и инвестиционные соглашения, смягчение санкций, а также содержалось предупреждение о том, что Гавана готовится к вторжению США.
Курьером выступил 37-летний кубинский бизнесмен Роберто Карлос Чамисо Гонсалес, занимающийся прокатом люксовых авто и элитным туризмом. Источники называют его другом и деловым партнером внука Кастро. Однако в аэропорту Майами его остановил сотрудник Таможенной и пограничной службы, забрал письмо и отправил обратно в Гавану. Неизвестно, получил ли Белый дом послание и по какой причине остановили курьера.
Эксперты полагают, что Куба попыталась обойти госсекретаря Марко Рубио — сына кубинских иммигрантов, который давно подталкивает Вашингтон к усилению давления на коммунистическое правительство острова.
Отношения между Кубой и США достигли критической точки на фоне жесткого энергетического давления со стороны Вашингтона. С января администрация Трампа ввела фактическую блокаду поставок нефти на остров, пригрозив санкциями любым странам, которые продолжат торговать с Гаваной. Недавно президент США заявил, что Вашингтон может «заглянуть» на Кубу после того, как решит все вопросы с Ираном. В свою очередь, журнал Responsible Statecraft писал, что усиление риторики Белого дома о возможной военной операции США против Кубы может быть отвлекающим маневром.