Тайное письмо Трампу от Кубы: Гавана ищет способы договориться с президентом США за спиной Рубио

Отношения между Кубой и США достигли критической точки на фоне жесткого энергетического давления со стороны Вашингтона. С января администрация Трампа ввела фактическую блокаду поставок нефти на остров, пригрозив санкциями любым странам, которые продолжат торговать с Гаваной. Недавно президент США заявил, что Вашингтон может «заглянуть» на Кубу после того, как решит все вопросы с Ираном. В свою очередь, журнал Responsible Statecraft писал, что усиление риторики Белого дома о возможной военной операции США против Кубы может быть отвлекающим маневром.