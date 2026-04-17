Аномальные снегопады накроют Прикамье в выходные: каким районам достанется сильнее всего

«Переход дождя в снег, по последним данным, начнется уже завтра, 18 апреля, во второй половине дня над Коми-Пермяцким округом и на востоке края. А самый сильный снегопад ожидается утром в субботу. Много снега может выпасть в Губахе и Горнозаводском районе (до 30 см за сутки), а также в Кудымкаре, Березниках и, возможно, в Лысьве (до 15−20 см). Есть условия для сильного налипания снега на провода и деревья», — сообщил Андрей Шихов.
Он добавил, что относительно погоды в Перми пока в прогнозах на ближайшие дни сохраняется неопределенность, которая является типичной для ситуаций с малоподвижными фронтами.
«Как следует из карт прогнозов, Пермь находится на южной границе зоны снегопадов. Есть шанс, что 19 апреля на севере краевой столицы будет снег, а на юге города — дождь. Окончательные выводы можно будет сделать только днем в субботу, 18 апреля», — пояснил Андрей Шихов.
Также, по его словам, в ближайшие дни стоит ждать второй волны половодья на реках в центральных и южных территориях Пермского края.
