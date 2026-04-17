Строительный кластер «Профессионалитета» создали в Хабаровском крае

Кластер для подготовки кадров строительной отрасли создали в Хабаровском крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», это уже седьмой образовательно-производственный центр федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети».
В «Профессионалитете» регион участвует с 2022 года. За это время удалось создать и запустить кластеры «Машиностроение (авиастроение)», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм и сфера услуг», «Машиностроение (судостроение)». Помимо нового строительного, готовятся заявки на создание кластеров еще по восьми направлениям в 2027 году.
— Цель проекта «Профессионалитет» — создать условия для подготовки специалистов, соответствующих актуальным потребностям экономики. Таких специалистов уже обучают наши техникумы и колледжи, — подчеркнул министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Федеральный проект позволяет развивать среднее профессиональное образование в России, таким образом сегодня это направление выбирают уже более 63% выпускников.
— Еще 136 кластеров «Профессионалитета» было создано в 2025 году. В проекте участвуют порядка 2,8 тысячи работодателей, они инвестировали уже более 10 млрд рублей. Это переход к индустриальной модели подготовки кадров, — отметил во время итогового заседания Коллегии Минпросвещения России заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Напомним, 18 апреля пройдет Единый день открытых дверей в колледжах и техникумах Хабаровского края. Будущим абитуриентам расскажут о преимуществах «Профессионалитета», проведут экскурсии по современным мастерским и образовательным пространствам.