В Красноярске продают половину парка развлечений «Прищепка»

В Красноярске выставили на продажу половину ландшафтного парка развлечений с открытыми бассейнами «Прищепка», который находится в Октябрьском районе. Такое объявление на онлайн-площадке нашли наши коллеги из «Городских новостей».
Стоимость доли — 450 миллионов рублей. Владельцы пространства указали, что выручка комплекса составляет 200 миллионов в год, расходы — 30 миллионов, а чистая прибыль — 170 миллионов. Окупаемость вложений оценили в три года.
В октябре 2025 года стало известно, что в парке появится визит-центр, новые тропинки, озеленение, бассейный аквапарк, трассы для тюбинга и другое. Работы предполагается провести в течение пяти с половиной лет. Развитием пространства займется компания «Прищепка-КС».
