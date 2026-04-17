Алену Миронову назначили заместителем председателя правительства Красноярского края

Сегодня, 17 апреля, губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Алены Мироновой на должность заместителя председателя регионального правительства. Распоряжение вступило в силу со дня подписания. Врач, преподаватель, доброволец, депутат. Человек с опытом и в медицине, и в законодательной работе, и в живом взаимодействии с людьми, — отметил Михаил Котюков. Напомним, накануне Алена Миронова сложила полномочия депутата Заксобрания Красноярского края по собственному желанию. Ее решение в ходе заседания сессии поддержали краевые парламентарии.