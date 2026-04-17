На Левобережье Омска появится новая огромная школа

Экспертиза одобрила проект учебного заведения на 1550 мест.

Источник: www_aif_ru

Проект школы на 1550 мест в границах улиц Шаронова и 2-й Рыбачьей на Левобережье Омска получил положительное заключение экспертизы, об этом сообщается на сайте единого государственного реестра заключений.

Документ был выдан 7 апреля. Согласно проекту, в новом учебном заведении планируется создать современную инфраструктуру: спортивный комплекс, концертный зал, столовую на 755 посадочных мест и инновационные учебные пространства. Также в школе обустроят 62 кабинета и большой актовый зал на 522 зрителя.

Ранее мы рассказывали, что Омская область претендует на создание межвузовского кампуса — регион подал заявку на участие в федеральном отборе.