В Хабаровском крае обновят 140 км дорог по нацпроекту в 2026 году.

Власти Хабаровского края утвердили план дорожных работ на текущий год, сформированный с учетом жалоб граждан в губернаторском «Атласе27». В перечень объектов включены наиболее изношенные участки региональных трасс. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации минтранса по Хабаровскому краю, основным объектом станет трасса «с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре», где капитально отремонтируют 20 километров пути. Стоимость работ превысит миллиард рублей. Кроме того, дорожники зайдут на участок дороги между Комсомольском и Амурском протяженностью 8,6 км и на подъезд к селу Казакевичево. Последний объект имеет высокую социальную значимость, так как обеспечивает доступ к школе и детскому саду.
В профильном ведомстве подчеркнули, что комплексный подход включает не только замену асфальта, но и развитие пешеходной инфраструктуры: установку освещения, остановочных павильонов и тротуаров. Суммарно за сезон в регионе обновят 54 пешеходных перехода и четыре искусственных сооружения. Источником информации послужила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
