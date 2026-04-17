Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае обновят 140 км дорог по нацпроекту в 2026 году

Источник: Комсомольская правда

Власти Хабаровского края утвердили план дорожных работ на текущий год, сформированный с учетом жалоб граждан в губернаторском «Атласе27». В перечень объектов включены наиболее изношенные участки региональных трасс. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации минтранса по Хабаровскому краю, основным объектом станет трасса «с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре», где капитально отремонтируют 20 километров пути. Стоимость работ превысит миллиард рублей. Кроме того, дорожники зайдут на участок дороги между Комсомольском и Амурском протяженностью 8,6 км и на подъезд к селу Казакевичево. Последний объект имеет высокую социальную значимость, так как обеспечивает доступ к школе и детскому саду.

В профильном ведомстве подчеркнули, что комплексный подход включает не только замену асфальта, но и развитие пешеходной инфраструктуры: установку освещения, остановочных павильонов и тротуаров. Суммарно за сезон в регионе обновят 54 пешеходных перехода и четыре искусственных сооружения. Источником информации послужила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru