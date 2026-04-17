В Хабаровском крае обновят 140 км дорог по нацпроекту в 2026 году.

По информации минтранса по Хабаровскому краю, основным объектом станет трасса «с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре», где капитально отремонтируют 20 километров пути. Стоимость работ превысит миллиард рублей. Кроме того, дорожники зайдут на участок дороги между Комсомольском и Амурском протяженностью 8,6 км и на подъезд к селу Казакевичево. Последний объект имеет высокую социальную значимость, так как обеспечивает доступ к школе и детскому саду.