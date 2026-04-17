В Хабаровском крае в Чегдомыне начался капремонт кинотеатра «Ургал»

В Хабаровском крае в посёлке Чегдомын стартовал капитальный ремонт кинотеатра «Ургал». Объект культуры осматривают в ходе рабочей поездки губернатора Дмитрия Демешина в Верхнебуреинский район.
Здание кинотеатра построено в 1958 году и за всё время ни разу не проходило капитального ремонта. При этом, как отметил глава региона, оно остаётся востребованным у жителей: «Кинотеатр “Ургал” у чегдомынцев очень востребован — за год его посещают около 16 тысяч человек».
Работы начались этой весной в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза России. Дополнительно привлечены средства Президентского фонда культурных инициатив и краевых программ.
Сейчас в здании полностью меняют инженерные сети — отопление, водоснабжение и канализацию. Параллельно планируется обновление кинозала, закупка оборудования и кресел, ремонт фасада и крыльца.
Отдельным решением станет создание детской игровой зоны на втором этаже. По задумке, кинотеатр должен стать не только площадкой для показов, но и пространством для семейного отдыха.
Завершить работы планируется к 1 августа. За ходом ремонта поручено следить министру культуры региона.
«Министру культуры Дмитрию Кузнецову я поручил лично контролировать и ход ремонта, и дальнейшее наполнение кинотеатра, и содержание фильмов, которые здесь будут показываться», — добавил Дмитрий Демешин.
После завершения ремонта «Ургал» должен стать современным культурным центром Чегдомына.