В Хабаровском крае в Чегдомыне начался капремонт кинотеатра «Ургал»

Губернатор проверил ход работ во время рабочей поездки в Верхнебуреинский район.

В Хабаровском крае в посёлке Чегдомын стартовал капитальный ремонт кинотеатра «Ургал». Объект культуры осматривают в ходе рабочей поездки губернатора Дмитрия Демешина в Верхнебуреинский район.

Здание кинотеатра построено в 1958 году и за всё время ни разу не проходило капитального ремонта. При этом, как отметил глава региона, оно остаётся востребованным у жителей: «Кинотеатр “Ургал” у чегдомынцев очень востребован — за год его посещают около 16 тысяч человек».

Работы начались этой весной в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» Минсельхоза России. Дополнительно привлечены средства Президентского фонда культурных инициатив и краевых программ.

«При этом здание 1958 года капитально не ремонтировалось ни разу. Работы стартовали этой весной по программе "Комплексное развитие сельских территорий" Минсельхоза России», — сообщил губернатор.

Сейчас в здании полностью меняют инженерные сети — отопление, водоснабжение и канализацию. Параллельно планируется обновление кинозала, закупка оборудования и кресел, ремонт фасада и крыльца.

Отдельным решением станет создание детской игровой зоны на втором этаже. По задумке, кинотеатр должен стать не только площадкой для показов, но и пространством для семейного отдыха.

Завершить работы планируется к 1 августа. За ходом ремонта поручено следить министру культуры региона.

«Министру культуры Дмитрию Кузнецову я поручил лично контролировать и ход ремонта, и дальнейшее наполнение кинотеатра, и содержание фильмов, которые здесь будут показываться», — добавил Дмитрий Демешин.

После завершения ремонта «Ургал» должен стать современным культурным центром Чегдомына.