Радоница в 2026 году. Учёный Нечаев раскрыл смысл дня поминовения усопших

Радоница — один из самых значимых дней в православной традиции, посвящённый поминовению усопших. Подробнее о том, когда Радоницу отмечают в 2026 году и какие традиции стоит соблюдать, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Какого числа Радоница в 2026 году?
Радоница в 2026 году выпадает на 21 апреля — вторник второй недели после Пасхи, то есть девятый день от Светлого Христова Воскресения. Дата у праздника не фиксированная: она каждый год меняется вместе с датой Пасхи. Радоница всегда приходится на вторник Фоминой недели — той, что начинается с Антипасхи.
Радоница — первый после Пасхи день, когда церковь совершает полное поминовение усопших. На саму Пасху и всю Светлую седмицу заупокойные панихиды в храмах не служатся: всё внимание верующих сосредоточено на радости Воскресения. Радоница — день, когда эта пасхальная радость впервые разделяется с теми, кто уже ушёл. Именно поэтому праздник называют «Пасхой для усопших».
«В Радоницу люди обращаются к усопшим, чтобы сообщить им радостную весть о Воскресении Иисуса Христа. В православной традиции считается, что связь с умершими — это абсолютно нормальное явление, поэтому общение с теми, кто живёт на том свете, происходило именно в этот день. В течение пятидесяти дней после Пасхи верующие приветствуют друг друга словами: “Христос воскресе!” — “Воистину воскресе!” Это выражение символизирует единство в вере и радость от победы жизни над смертью», — объяснил кандидат исторических наук, доцент кафедры «Государственное управление и история» ПНИПУ Михаил Нечаев.
История Радоницы: от языческих тризн до Пасхи усопших.
Корни Радоницы уходят в дохристианскую эпоху. Восточные славяне задолго до Крещения Руси устраивали весенние поминальные тризны: ходили на могилы предков, приносили еду и питьё, чтобы разделить трапезу с умершими. В народных верованиях предки после смерти становились духами с особыми способностями — могли влиять на погоду и урожай. Их задабривали, чтобы заручиться помощью. В языке самого слова хранится двойной смысл: «радоница» восходит к словам «род» и «радость».
С принятием христианства языческий обычай наполнился новым содержанием. Уже в IV веке святитель Иоанн Златоуст упоминал о поминальных днях на христианских кладбищах. В Русской православной церкви первое письменное упоминание Радоницы как церковного праздника относится к XIV веку. Языческие пирушки постепенно заменялись молитвой, а вера в загробное царство предков — верой в жизнь вечную через Воскресение Христово. Смысл дня сместился: не скорбь о потере, а радость о том, что смерть побеждена.
«В Радоницу, на девятый день после Пасхи, православные христиане приходят к умершим и общаются с ними. Девять — это цифра, которая означала завершение тризны у древних славян. Считалось, что именно на девятый день человек переходит в иной мир. Это сохраняется в христианской традиции, и поэтому девятый день после Пасхи называется Радоницей. Этот день связан как с древними верованиями, так и с традицией встречи с умершими на девятый день», — рассказал perm.aif.ru Михаил Нечаев.
Само место Радоницы в церковном календаре — сразу после Светлой седмицы — как бы обязывает христиан не углубляться в переживания, а радоваться рождению близких в жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная Христом, делает разлуку временной.
Традиции и обычаи Радоницы.
Церковная традиция Радоницы устроена по простой последовательности: сначала храм — потом кладбище — потом поминальная трапеза дома. День начинается с утренней литургии, во время которой верующие подают записки с именами усопших для поминовения. Особенно значимо, если имя покойного упоминается на проскомидии — части литургии, когда за него вынимают частицу просфоры и опускают в чашу со Святыми Дарами. После литургии совершается панихида с пасхальными песнопениями.
Затем верующие идут на кладбище. Там зажигают свечу, читают краткую молитву или «Чин литии, совершаемой мирянином на кладбище». Можно пригласить священника, чтобы он отслужил литию — краткую заупокойную службу с окроплением могилы святой водой. Договориться об этом стоит заранее. После молитвы допустимо убраться на могиле, поправить ограду, посадить цветы. Важно помнить: уборка вторична по отношению к молитве — душе нужна молитвенная поддержка, а не идеально чистый памятник.
День завершается поминальной трапезой дома, в тихом семейном кругу. Традиционно готовят кутью, блины, любимые блюда усопшего. За столом делятся воспоминаниями, рассказывают истории о человеке — это и есть живая память.
Что нельзя делать на Радоницу?
— Нельзя оставлять еду и алкоголь на могилах. Это языческий обряд, который церковь прямо осуждает: душам умерших нужна молитва, а не земная пища. Еду лучше раздать нуждающимся;
— Нельзя устраивать застолья и пить алкоголь на кладбище. Кладбище — место молитвы и тишины, а не пикника. Ставить рюмку с хлебом «для покойного» — тоже языческий обычай, не православный;
— Нельзя безудержно скорбеть и рыдать. Смысл Радоницы — радость. Церковь призывает не плакать о временной разлуке, а верить в воскресение и вечную жизнь;
— Нельзя ругаться и ссориться. День следует провести тихо и мирно: склоки и злоба в день памяти усопших особенно неуместны;
— Нельзя работать в огороде и «тревожить землю». По народному поверью, копать и сеять на Радоницу не следовало — земля в этот день считалась особым местом, связывающим мир живых и мёртвых.
Что можно делать на Радоницу?
— Посетить храм и заказать панихиду. Главное дело дня — молитва за усопших. Можно подать записку с именами на проскомидию, заказать панихиду, исповедаться и причаститься;
— Посетить кладбище. После церковной службы принято ехать на могилы близких, зажечь свечу, помолиться, навести порядок. Пригласить священника на литию можно заранее;
— Устроить тихую поминальную трапезу дома. Кутья, блины, любимые блюда усопшего — и добрые воспоминания за столом;
— Раздать еду и угощения нуждающимся. Это лучший способ помянуть близкого: милостыня в его память угодна Богу;
— Работать. Радоница — обычный непостный будний день, никакого запрета на труд нет. Главное — найти время для молитвы и храма.