Радоница в 2026 году. Учёный Нечаев раскрыл смысл дня поминовения усопших

«В Радоницу, на девятый день после Пасхи, православные христиане приходят к умершим и общаются с ними. Девять — это цифра, которая означала завершение тризны у древних славян. Считалось, что именно на девятый день человек переходит в иной мир. Это сохраняется в христианской традиции, и поэтому девятый день после Пасхи называется Радоницей. Этот день связан как с древними верованиями, так и с традицией встречи с умершими на девятый день», — рассказал perm.aif.ru Михаил Нечаев.