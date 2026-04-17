Устройства Apple стали помечать Telega как вредоносное приложение

9 апреля приложение Telega пропало из российского App Store. В пресс-службе платформы объяснили это большим количеством негативных комментариев из-за введения списков ожидания на авторизацию. Telega вошла в список самых скачиваемых приложений в России в 2025 году, когда Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram. Кроме того, в феврале 2026 года оно заняло второе место среди бесплатных приложений App Store в категории «Социальные сети».