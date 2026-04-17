Тесные связи с американским лидером Дональдом Трампом стали причиной, по которой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл на выборах. Такое мнение в пятницу, 17 апреля, выразили в Politico.
— Близость к США в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям, — добавил один из представителей французской партии «Национальное объединение».
Политик также подчеркнул, что поражение экс-главы государства никак «нельзя списать только на усталость избирателей».
До этого премьер-министр Венгрии признался, что медленная реализация энергетического проекта «Пакш-2» является для него предметом глубокого сожаления.
Председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр, победивший на выборах, в свою очередь, объявил о планах по тотальному аудиту всех соглашений, связанных со строительством атомной электростанции «Пакш-2».
В конце июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также говорил, что США сняли ограничения против России, которые значительно мешали реализации проекта строительства «Пакш-2».