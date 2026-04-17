Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico назвал причиной поражения Орбана на выборах его связи с Трампом

Тесные связи с американским лидером Дональдом Трампом стали причиной, по которой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл на выборах. Такое мнение в пятницу, 17 апреля, выразили в Politico.

— Близость к США в нынешних условиях не очень понравилась венгерским избирателям, — добавил один из представителей французской партии «Национальное объединение».

Политик также подчеркнул, что поражение экс-главы государства никак «нельзя списать только на усталость избирателей».

До этого премьер-министр Венгрии признался, что медленная реализация энергетического проекта «Пакш-2» является для него предметом глубокого сожаления.

Председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр, победивший на выборах, в свою очередь, объявил о планах по тотальному аудиту всех соглашений, связанных со строительством атомной электростанции «Пакш-2».

В конце июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также говорил, что США сняли ограничения против России, которые значительно мешали реализации проекта строительства «Пакш-2».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше