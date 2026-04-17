Радоницу сделали выходным днем в одном из российских регионов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В 2026 году день поминовения усопших приходится на 21 апреля. В этот день православные верующие традиционно посещают кладбища и молитвенно вспоминают своих умерших родственников.
Как уточнили в пресс-службе, решение о введении дополнительного выходного было принято по многочисленным обращениям жителей региона. Отмечается, что в адрес губернатора поступило значительное количество просьб сделать Радоницу нерабочим днем.
«Получено много обращений от жителей Омской области по поводу введения дополнительного выходного на Радоницу. Поэтому принято решение добавить такой выходной день в этом году в региональный календарь», — подчеркнули в пресс-службе.
Инициативу также поддержала Омская епархия, отметив важность сохранения традиций и возможности для верующих уделить время поминовению усопших.
Ранее религиовед Наталия Фоминых напомнила верующим о правилах поведения на Радоницу — день молитвенной памяти об усопших, поэтому важно сохранять спокойствие и уважение, избегая суеты и застолий. По ее словам, оставлять еду и алкоголь на кладбище не соответствует церковной традиции.