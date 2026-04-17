Три детские библиотеки Красноярска закроют летом на капремонт

В Красноярске в этом году капитально отремонтируют три детские библиотеки: «Лукоморье» в Центральном районе, библиотеку имени Самуила Маршака в Северном и центральную детскую библиотеку в Берёзовке. Учреждения закроются на ремонт уже в июне, на это время для читателей организуют временные пункты выдачи книг. В мэрии сообщили, что во всех библиотеках заменят электропроводку, отопление и канализацию, установят новые окна, двери, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также закупят современную мебель и оборудование. После преображения каждое пространство получит собственную концепцию. Так, библиотека «Лукоморье» станет «Библиотекой творческого роста». Здесь появятся арт-лаборатория, выставочные зоны и отдельные пространства для читателей разного возраста. Часть помещений перепланируют, чтобы освободить ранее закрытые книгохранилища и превратить их в рабочие аудитории. Мы освободим книгохранилища, которые сейчас недоступны для посетителей. Их преобразуют в аудитории, где ребята смогут работать над проектами в компании сверстников или просто общаться, — поделилась директор ЦБС для детей им. Островского Оксана Григорьева. Библиотеку имени Самуила Маршака на проспекте Комсомольском, 15, не ремонтировали более 20 лет. Она остается единственной детской библиотекой в микрорайоне Северный и ежемесячно принимает свыше 6 тысяч читателей. После обновления основной акцент здесь сделают на игровых технологиях. Центральная детская библиотека в Берёзовке после ремонта станет современным культурно-образовательным пространством и получит имя Корнея Чуковского. В учреждении откроют творческие кружки и медиамастерскую, а программы будут рассчитаны на совместное участие детей и взрослых. Красноярск продолжает планомерное обновление библиотек. Мы искренне верим, что они должны стать яркими, уютными и современными центрами культуры. По предварительным прогнозам, это привлечет на 10% больше читателей, — отметила руководитель главного управления культуры краевого центра Любовь Сахарова. Отметим, что всего в Красноярске работает 55 библиотек, и за последние 10 лет в рамках городских и краевых программ капитально были отремонтированы 27 из них.