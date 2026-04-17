Проверка возраста в ЕС под угрозой — Дуров предупредил о рисках контроля

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что приложение для проверки возраста, разработанное Европейской комиссией, было взломано за две минуты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, инициатива ЕС направлена на введение обязательной проверки личности пользователей социальных сетей и ограничение доступа для несовершеннолетних. Он утверждает, что представленный инструмент оказался уязвимым.

Дуров также высказал мнение, что подобные проекты могут привести к усилению контроля за пользователями. По его оценке, последующие изменения системы могут затронуть уровень конфиденциальности.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о готовности платформы для проверки возраста. В Еврокомиссии отмечали, что система не предполагает использование биометрии или сканирования документов, а основана на анализе сетевых данных.

Официальных подтверждений информации о взломе со стороны европейских структур не приводится.

Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
