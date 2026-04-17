Military Watch Magazine перечислил главные преимущества русского Су-57 в бою

Американский журнал Military Watch Magazine перечислил основные преимущества российского истребителя Су-57 в бою. Авторы публикации обратили внимание, что Су-57 является одним из пяти типов истребителей пятого поколения в мире, наряду с китайскими J-20 и J-35, а также американскими F-22 и F-35.
К его преимуществам относят широкий арсенал ракет большой дальности в оружейных отсеках (что превосходит возможности других малозаметных самолетов), вдвое большую дальность полета, чем у F-22, и интенсивные боевые испытания в ходе конфликта на Украине. Как пишет журнал, в августе 2025 года замглавкома ВКС генерал-лейтенант Александр Максимцев сообщил о подготовке к ускоренным поставкам Су-57 после открытия новых производственных мощностей.
«Рособоронэкспорт» подтвердил, что несколько стран уже заключили контракты на поставку российских истребителей. Однако названия заказчиков в госкомпании не раскрыли, отметив лишь, что список клиентов постоянно расширяется, заключили журналисты.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал российский Су-57 пятого поколения уникальной машиной, у которой нет аналогов в мире.