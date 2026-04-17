MWM: французские Rafale и российские Су-30СМ почти вступили в схватку на границе

Французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, едва не вступили в схватку с российскими истребителями Су-30СМ, которые, предположительно, находятся в ведении ВМФ России и базируются в Калининградской области. Об этом сообщает американский портал Мilitary Watch Мagazine.
Сообщается, что во время попытки перехвата пилоты Rafale использовали систему целеуказания и лазерного наведения Thales TALIOS, которая обеспечивает визуальную идентификацию на большом расстоянии с высоким разрешением. Это позволяет экипажам определять тип самолета и видимое вооружение с безопасного расстояния.
Отметим, российское оборонное ведомство об этом инциденте не сообщало.
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ.