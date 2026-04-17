Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: французские Rafale и российские Су-30СМ почти вступили в схватку на границе

Во время попытки перехвата пилоты Rafale использовали систему целеуказания и лазерного наведения.

Источник: Комсомольская правда

Французские истребители Rafale, дислоцированные в Литве, едва не вступили в схватку с российскими истребителями Су-30СМ, которые, предположительно, находятся в ведении ВМФ России и базируются в Калининградской области. Об этом сообщает американский портал Мilitary Watch Мagazine.

Сообщается, что во время попытки перехвата пилоты Rafale использовали систему целеуказания и лазерного наведения Thales TALIOS, которая обеспечивает визуальную идентификацию на большом расстоянии с высоким разрешением. Это позволяет экипажам определять тип самолета и видимое вооружение с безопасного расстояния.

Отметим, российское оборонное ведомство об этом инциденте не сообщало.

Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что украинские дроны стали чаще запускать с территории европейских государств. Страны Прибалтики и Финляндия должны понимать, что их ждет ответ за агрессивные действия в отношении РФ.

