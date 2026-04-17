Как получить новую налоговую льготу семье с детьми?

Отвечает юрист Ирина Сивакова:
"Если вы — работающие родители, и у вас в семье двое или более несовершеннолетних детей (или старше 18 лет, если они обучаются по очной форме), и среднедушевой доход на семью меньше 1,5 региональных прожиточных минимума, то для вас установят ставку НДФЛ в 6%. Учтите, что в 2026 г. региональный прожиточный минимум в Волгоградской области составляет 16 288 ₽
Но это происходит не автоматически: заявление о применении вычета за прошлый год нужно подать в СФР в срок с 1 июня до 1 октября этого года.
Родители не обязательно должны состоять в браке, чтобы воспользоваться вычетом. Даже если они в разводе, всё равно могут получить возврат налога, если соответствуют всем условиям (в т. ч. не имеют долгов по алиментам и отвечают критериям нуждаемости)".