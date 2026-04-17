На Родительский день в Красноярске запретят проезд и парковку возле кладбищ

20 и 21 апреля в Красноярске будут изменены схемы проезда и парковки транспорта в районе городских кладбищ. Эта традиционная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в Родительский день, пояснили в мэрии.
Так, на территорию Бадалыка невозможно будет проехать с дублёра Енисейский тракт и с него по направлению к улице Ремесленная. Также закрыты для транспорта будут проезд к Ремесленной в районе здания № 19 по улице Енисейский тракт и съезд к храму-часовне с дороги-дублёра. С восточной стороны кладбища на Енисейском тракте будет запрещен разворот грузовиков, а на участке вдоль кладбища все автомобили смогут двигаться с максимально разрешенной скоростью не более 40 км/ч.
У кладбища «Николаевское» для движения транспорта закроют участок улицы Пролетарская вдоль погоста.
В районе Шинного кладбища запретят движение грузовиков по улице 4-я Шинная от здания № 20а вдоль кладбища.
Кроме того, на Радоницу будут запрещены остановка и стоянка транспорта:
на улице Грунтовая от стр. № 15б до стр. 21а/1 (кладбище «Злобинское»); на проспекте Свободный от Лесопарковой до пересечения с проездом в районе здания № 77 (Николаевское кладбище); на Енисейском тракте вдоль Бадалыка и на проезде-дублере тракта вдоль кладбища; на улице 4-я Шинная вдоль кладбища «Шинное» от здания № 20/1 до здания № 65; на улице Базайская вдоль кладбища «Базайское» от здания № 91 до здания № 140 и от него до здания № 140 стр.6; на улице Шахтеров от Игарской до пересечения с Дудинской и Степана Разина, а также на Дудинской от здания № 12а до улицы Шахтёров (Троицкое кладбище).
Все ограничения будут действовать с 22:00 часов 20 апреля до 21:00 часов 21 апреля.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.