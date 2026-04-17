В Омской области мать спустя 7 лет смогла вернуть двоих детей

Прокуратура Омской области сообщает в пятницу, 17 апреля 2026 года, о рассмотрении судом гражданского дела по иску местной жительницы, ранее лишенной родительских прав в отношении двух детей.
«Судом установлено, что в 2019 году женщина была лишена родительских прав по причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а ее дети были переданы под опеку бабушке», — передает ведомство.
Сообщается, что спустя семь лет мать детей встала на путь исправления. Она официально устроилась на работу, создала нужные условия для их проживания и подала иск о восстановлении в родительских правах.
Заявляется, что суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
