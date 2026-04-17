Владимир Чащин: «Обращения красноярцев отражают актуальные проблемы региона»

Председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин прокомментировал доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова на сессии Заксобрания. По словам парламентария, за год число обращений к омбудсмену стало больше на 8,3%, однако системная работа позволяет группировать предложения по ключевым проблемным вопросам.
«Рост обращений отражает актуальные проблемы региона, но безусловным приоритетом для уполномоченного остаётся поддержка участников СВО и членов их семей. На эту категорию приходится почти треть всех поступивших обращений. Проведена комплексная работа по государственной поддержке участников СВО и их семей. В крае действуют несколько мер поддержки, и по мере их реализации мы продолжаем обозначать вопросы, требующие внимания органов власти. Так, на текущей сессии внесён проект закона о квотировании рабочих мест для участников СВО — ещё один показатель того, что государственная поддержка остаётся безусловным приоритетом».
В ходе заседания прозвучал вопрос о капитальном ремонте учреждений, оказывающих психиатрическую помощь. В ходе доклада Марк Денисов отметил, что в данном случае наблюдается проблема недостатка финансирования и, как следствие, отставания материально-технической базы учреждений. В свою очередь, Владимир Чащин отметил, что поступившие предложения реализуются:
«На 2026−2027 годы предусмотрено 2,3 млрд рублей на укрепление материальной базы социального обслуживания: будут построены новые учреждения, модернизировано оборудование. Это позволит обеспечить квалифицированную медицинскую и социальную помощь гражданам с психиатрическими заболеваниями».
Не менее важной темой стало оказание психологической помощи участникам СВО. По словам Владимира Чащина, сегодня в этой работе активно задействованы не только соцучреждения и спортивные объекты, но также волонтеры, среди которых как молодежь, так и люди старшего возраста.
В целом глава комитета отметил, что институт Уполномоченного по правам человека работает эффективно, а сформулированные омбудсменом вопросы и предложения будут взяты в работу.