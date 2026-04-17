Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Нижегородской области 20 апреля

Первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет в нашем регионе с 20 апреля по 1 мая 2026 года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Цель акции — привлечение общественности к участию в противодействии незаконного оборота наркотиков, получение значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
В ходе акции нижегородцы могут анонимно сообщать о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, в правоохранительные органы. По всем обращениям граждан будет проводиться оперативная проверка.
В 2025 году за время проведения акции на телефон «горячей линии» поступило 675 обращений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По информации от граждан раскрыто 36 преступлений и пресечено 204 административных правонарушения. Изъято из незаконного оборота более 5 килограммов наркотиков.
Анонимно сообщить в полицию информацию о наркопреступлениях жители региона смогут по телефону «горячей линии»: 8 (831) 268−23−32, а также по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону «02» или «112».
