Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Нижегородской области 20 апреля

Полиция призывает активных нижегородцев помочь в пресечении оборота наркотиков.

Источник: Время

Первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» пройдет в нашем регионе с 20 апреля по 1 мая 2026 года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Цель акции — привлечение общественности к участию в противодействии незаконного оборота наркотиков, получение значимой информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В ходе акции нижегородцы могут анонимно сообщать о преступлениях, связанных с оборотом наркотиков, в правоохранительные органы. По всем обращениям граждан будет проводиться оперативная проверка.

В 2025 году за время проведения акции на телефон «горячей линии» поступило 675 обращений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По информации от граждан раскрыто 36 преступлений и пресечено 204 административных правонарушения. Изъято из незаконного оборота более 5 килограммов наркотиков.

Анонимно сообщить в полицию информацию о наркопреступлениях жители региона смогут по телефону «горячей линии»: 8 (831) 268−23−32, а также по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД или по многоканальному телефону «02» или «112».

Возрастное ограничение: 18+.