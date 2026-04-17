Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» стартует в Нижегородской области 20 апреля

В 2025 году за время проведения акции на телефон «горячей линии» поступило 675 обращений о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По информации от граждан раскрыто 36 преступлений и пресечено 204 административных правонарушения. Изъято из незаконного оборота более 5 килограммов наркотиков.