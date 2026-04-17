Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В крупных торговых сетях Калининграда продавали йогурт сомнительного качества

В магазины попало более 300 кг молочных десертов.

Источник: Клопс.ru

Калининградская компании «Вектор» хранила и продавала йогурты с нарушением соответствующих регламентов. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В компании не смогли подтвердить качество продукции под торговой маркой «Чудо» от московского производителя АО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН». Общий вес партии кисломолочных продуктов со вкусом вишня-черешня, банан-клубника-манго и персик-маракуйя составил 341 кг.

«Уполномоченными лицами ООО “Вектор” после аннулирования ВСД (ветеринарных сопроводительных документов) небезопасная продукция с отсутствием прослеживаемости была введена в оборот и частично направлена в адреса ИП Куракова Н. О., ООО “Виктория Балтия”, ООО “Евроритейл”, ООО “Метро кэш энд керри”, ООО “Народный магазин”. Уполномоченные лица данных предприятий осуществили гашение транспортных сертификатов на продукцию с аннулированными производственными сертификатами», — говорится в сообщении надзорного органа.

После истечения срока годности йогурты были списаны, а не утилизированы соответствующим способом, как предписано в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании».

«Двум уполномоченным лицам аннулирован доступ посредством ФГИС “ВетИС”, информация о получателях продукции направлена в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области», — рассказали в Россельхознадзоре о принятых мерах.

Под Багратионовском предприниматель за месяц пустил в продажу больше 1 200 молочных продуктов, на которых не было кодов маркировки.