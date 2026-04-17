Поликлинику в Новой Кузнечихе планируют открыть в 2026 году

Жители микрорайона Новая Кузнечиха Нижнего Новгорода смогут посещать новую поликлинику уже во второй половине 2026 года. Данную информацию предоставили в Министерстве здравоохранения региона.
Строительство медицинского учреждения, расположенного в деревне Новопокровское, стартовало в январе 2025 года. Четырехэтажное здание общей площадью 6 тысяч квадратных метров рассчитано на одновременный прием 500 пациентов за одну смену.
Строительные работы завершились в ноябре прошлого года. В настоящее время, согласно разъяснениям Минздрава, ведется комплектация поликлиники медицинским оборудованием и мебелью, а также осуществляется процесс монтажа и запуска в эксплуатацию некоторой техники.
