В нижегородских школах проходят уроки памяти о жертвах геноцида

В преддверии 19 апреля — Дня единых действий, посвящённого памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, активисты нижегородского отделения «Волонтёров Победы» проводят в школах региона Всероссийские уроки памяти «Никто не забыт, ничто не забыто». Мероприятия организованы в рамках всероссийского проекта «Без срока давности», сообщают организаторы.
Всего в области запланировано 54 тематических урока, участниками которых станут около 1700 человек. Одними из первых к акции присоединились ученики школы № 129 Нижнего Новгорода. На этом уроке школьники узнали о преступлениях нацистов и их пособников, а также о справедливом возмездии, которое настигло палачей даже спустя десятилетия.
Добровольцы поделились со школьниками сведениями о зверствах нацистов, которые нашли своё подтверждение в архивных документах. Глава нижегородского отделения «Волонтёров Победы» Мария Самоделкина признала, что поднимать с молодыми людьми тему геноцида и злодеяний фашистов непросто — такая беседа требует душевных сил и эмоциональной выдержки, но без этого нельзя обойтись, потому что именно от осознания собственной истории напрямую зависит гражданская позиция молодого поколения.