В нижегородских школах проходят уроки памяти о жертвах геноцида

Добровольцы поделились со школьниками сведениями о зверствах нацистов, которые нашли своё подтверждение в архивных документах. Глава нижегородского отделения «Волонтёров Победы» Мария Самоделкина признала, что поднимать с молодыми людьми тему геноцида и злодеяний фашистов непросто — такая беседа требует душевных сил и эмоциональной выдержки, но без этого нельзя обойтись, потому что именно от осознания собственной истории напрямую зависит гражданская позиция молодого поколения.