Михаил Котюков назначил нового зампредседателя правительства Красноярского края

«Врач, преподаватель, доброволец, депутат. Человек с опытом и в медицине, и в законодательной работе, и в живом взаимодействии с людьми. Алёна Андреевна окончила Красноярский государственный медицинский университет и уже 12 лет преподает там же на кафедре общественного здоровья. Выстроила работу движения “Волонтеры-медики” в регионе, а в ковидные годы одной из первых оказалась на передовой борьбы с эпидемией. Как депутат Законодательного Собрания в последнем созыве работала над законами, которые напрямую влияют на жизнь людей в крае. Многие также знают Алёну Миронову как руководителя краевого отделения Российского Красного Креста. Под её руководством оно стало одним из лучших в стране», — так описал нового вице-премьера губернатор края.