В Казани в печать отправили рукописный Коран

Над изданием работали каллиграфы и богословы.

Источник: ДУМ Татарстана

В Казани запустили печать рукописного Корана. В Духовном управлении мусульман Татарстана это событие назвали историческим. Полиграфический станок издательства «Идель-Пресс» торжественно запустили муфтий Камиль Самигуллин, шейх Маъмун ар-Рави, Ришат Хамидуллин и каллиграф Артур Писаренко.

Печать проходит под контролем издательства «Хузур». В типографии введены строгие правила. Так, к работе допускаются только сотрудники в состоянии ритуального омовения, в процессе нужно использовать белые перчатки.

Казанский рукописный Коран — первый мусхаф, созданный в новейшей истории России. Автором каллиграфии является Артур Писаренко. Комиссию возглавлял шейх Маъмун ар-Рави, потомок пророка Мухаммада. Специалисты опирались на 11 научных источников и труды Мусы Бигиева и Шигабутдина Марджани.

