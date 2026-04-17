В Казани в печать отправили рукописный Коран

В Казани запустили печать рукописного Корана. В Духовном управлении мусульман Татарстана это событие назвали историческим. Полиграфический станок издательства «Идель-Пресс» торжественно запустили муфтий Камиль Самигуллин, шейх Маъмун ар-Рави, Ришат Хамидуллин и каллиграф Артур Писаренко.
Печать проходит под контролем издательства «Хузур». В типографии введены строгие правила. Так, к работе допускаются только сотрудники в состоянии ритуального омовения, в процессе нужно использовать белые перчатки.
Казанский рукописный Коран — первый мусхаф, созданный в новейшей истории России. Автором каллиграфии является Артур Писаренко. Комиссию возглавлял шейх Маъмун ар-Рави, потомок пророка Мухаммада. Специалисты опирались на 11 научных источников и труды Мусы Бигиева и Шигабутдина Марджани.
Напомним, в 2026 года в Татарстане отремонтируют и построят более 3,5 тысячи объектов. На это направят 146,5 миллиарда рублей.