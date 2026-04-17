Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников после вечерней тревоги

Утром 17 апреля в Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Внимание. Отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу, — коротко написала Светлана Анатольевна.

Напомним, предупреждение о возможной атаке появилось накануне. Светлана Камбулова опубликовала сообщение об опасности вечером, в 21:20. Ситуация находилась на контроле властей.

Тогда же жителям напомнили главные правила поведения. Горожан попросили отойти от окон и укрыться в комнатах с несущими стенами. Также таганрожцам категорически запретили снимать летящие или упавшие аппараты на видео.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.

