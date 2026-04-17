В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников после вечерней тревоги

В Таганроге отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Внимание. Отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу, — коротко написала Светлана Анатольевна.
Напомним, предупреждение о возможной атаке появилось накануне. Светлана Камбулова опубликовала сообщение об опасности вечером, в 21:20. Ситуация находилась на контроле властей.
Тогда же жителям напомнили главные правила поведения. Горожан попросили отойти от окон и укрыться в комнатах с несущими стенами. Также таганрожцам категорически запретили снимать летящие или упавшие аппараты на видео.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.