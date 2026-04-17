Трамп ответил Италии на отказ предоставлять армии США военную базу на Сицилии

Трамп: США не поддержит Италию в случае необходимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону.

«Италия не поддержала нас, и мы не поддержим их», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social на фоне конфликта с премьером Италии Джорджей Мелони.

Свое заявление глава Белого дома сопроводил ссылкой на статью в британской Guardian об отказе итальянских властей предоставлять свою авиабазу на Сицилии для военных самолетов американской армии, участвующих в войне против Ирана.

Ранее Трамп назвал Мелони неприемлемой и заявил о разочаровании в ней. По его словам, она не хочет помогать США избавиться от ядерного оружия. Кроме того, американский лидер высказал мнение, что политика итальянских властей негативно влияет на ситуацию в Европе.

Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что союзники США за пределами Ближнего Востока много говорят, но ничего не делают для помощи в войне против Ирана.

