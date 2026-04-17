Трамп ответил Италии на отказ предоставлять армии США военную базу на Сицилии

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не станут помогать Италии после того, как Рим якобы отказался помогать Вашингтону.
«Италия не поддержала нас, и мы не поддержим их», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social на фоне конфликта с премьером Италии Джорджей Мелони.
Свое заявление глава Белого дома сопроводил ссылкой на статью в британской Guardian об отказе итальянских властей предоставлять свою авиабазу на Сицилии для военных самолетов американской армии, участвующих в войне против Ирана.
Ранее Трамп назвал Мелони неприемлемой и заявил о разочаровании в ней. По его словам, она не хочет помогать США избавиться от ядерного оружия. Кроме того, американский лидер высказал мнение, что политика итальянских властей негативно влияет на ситуацию в Европе.
Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что союзники США за пределами Ближнего Востока много говорят, но ничего не делают для помощи в войне против Ирана.