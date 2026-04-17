Белорус поймал 25 рыб и получил штраф $2000

Белорус поймал в реке 25 рыб и получил штраф около двух тысяч долларов в эквиваленте, рассказал портал fishingby.com.
Инцидент произошел реке Вирь в начале апреля во время нерестового запрета. Нарушителя задержали сотрудники Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, которые с поличным поймали местного жителя 1956 года рождения. Мужчина использовал две ставные сети и поймал при их помощи 25 особей озерно-речной рыбы.
Ущерб окружающей среде составил 5535 белорусских рублей (около 1963 долларов в эквиваленте). Стоимость рыбы оценили в 108 рублей.
При этом браконьер стал фигурантом уголовного дела за незаконную добычу рыбы (ч.2 ст. 281 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до трех лет заключения.
Дома при обыске у него нашли и изъяли незаконные орудия добычи рыбы. Свою вину нарушитель признал, но пытался оправдаться тем, что якобы ловил рыбу сетями до нереста, а сейчас якобы хотел снять сети.
