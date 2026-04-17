Белорус поймал 25 рыб и получил штраф $2000

Инцидент произошел реке Вирь в начале апреля во время нерестового запрета. Нарушителя задержали сотрудники Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, которые с поличным поймали местного жителя 1956 года рождения. Мужчина использовал две ставные сети и поймал при их помощи 25 особей озерно-речной рыбы.