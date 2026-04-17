Baza: Россияне не успевают прививаться от энцефалита из-за недостатка вакцин

Россияне не успевают прходить вакцинацию от клещевого энцефалита до майских праздников из-за плотных записей в больницах и недостатка препаратов. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в Baza.
Хуже всего ситуация обстоит в Екатеринбурге. В поликлиниках поставить прививку в апреле уже не получится — записаться можно только на май. Вакцину поставляют всего в несколько больниц города.
В Челябинске в одном из медицинских учреждений препараты закончились полностью, еще в двух врачи предлагают попробовать записаться на следующую неделю.
В соседнем городе Чебаркуле запись доступна, но наличие препарата тоже нестабильно — свежую поставку завезли только недавно, хотя до этого две недели вакцина отсутствовала.
В Барнауле и Благовещенске привиться можно только платно — стоимость начинается от двух тысяч рублей, включая осмотр терапевта. Клиники перегружены, ожидание занимает неделю, уточнили в публикации.
До этого биолог, зоолог Илья Гомыранов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, стоит ли москвичам переживать о появлении крупных клещей рода Hyalomma в регионе.