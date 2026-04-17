Mash: Стендап-концерт комика Сабурова Дубае впервые переведут на два языка

6 февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства. 25 февраля юморист дал первый концерт после запрета на въезд в Россию. Свое выступление в тайском Пхукете Сабуров начал с шуток о том, что зрители пришли «посмотреть на уголовника».