В Красноярске на берегу Качи появился керамический кот

В красноярском сквере имени Г. В. Юдина появился новый арт-объект — керамический кот. Как пишет newslab.ru со ссылкой на «Красгорпарк», авторами проекта стали предпринимательница Ася Калебина и художница Ксения Курасова.
Найти место для кота помогли сотрудники парка. Коту завели блог и сайт — перейти на него можно с помощью QR-кода, который находится возле скульптуры. Сам хвостатый же сидит на уличном стуле у реки Кача.
