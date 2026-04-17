Нутрициолог Зверева: капуста противопоказана людям с заболеваниями желудка во время обострения

Белокочанная капуста, которая составляет часть ежедневного рациона россиян, полезна не всем и не всегда. Потреблять этот продукт нужно осторожно людям с определенными заболеваниями, сказала в интервью aif.ru нутрициолог Светлана Зверева.
«Людям, ранее не употреблявшим много клетчатки, вводить капусту в рацион следует постепенно, чтобы избежать вздутия и тошноты. Также сырая капуста может вызвать колики и вздутие у детей — им стоит вводить капусту в рацион только с трех лет и в термически обработанном виде», — сказала эксперт.
Кроме того, не стоит потреблять капусту людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в периоды обострения и гражданам после инфаркта миокарда. Капустный сок приводит к усилению образования газов, а при повышенной кислотности желудка способен вызывать дискомфорт.