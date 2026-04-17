Минприроды опровергло слухи о снятии запрета на охоту на краснокнижных животных

Правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды, опровергнув появившиеся в СМИ и интернете публикации о якобы снятии запрета на охоту на редкие виды.
В ведомстве пояснили, что с 1997 года законодательно закреплены исключительные случаи, когда добыча краснокнижных животных допускается. Среди них сохранение популяций, угроза распространения болезней для сельскохозяйственных животных, угроза жизни человека, а также мониторинг состояния популяции. Проект постановления, о котором писали СМИ, носит процедурный характер и никак не меняет этот перечень, объяснили в ведомстве.
Ведомство также напомнило об уголовной ответственности: за незаконную добычу, хранение, перевозку и продажу редких животных грозит до девяти лет лишения свободы.
