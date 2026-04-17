Нижегородцев предупредили о перебоях в телевещании 20 апреля

20 апреля в Нижнем Новгороде и районах области ожидаются помехи в телеэфире. Об этом сообщили в региональном радиотелевизионном передающем центре.
Это произойдет из-за плановых работ на станциях «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров». Их проведут с 01:00 до 10:00.
В эти часы возможны перебои вещания 20 телеканалов и трех радиоканалов пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также ряда FM-радиостанций и аналоговых телеканалов. Первый мультиплекс в федеральной версии пройдет без областной врезки. Ожидаются перерывы трансляции «Радио Образ».
Если трансляция не восстановится автоматически, рекомендуется провести перезагрузку оборудования.
