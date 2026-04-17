Поликлиника в Новой Кузнечихе откроется во втором полугодии 2026 года

Жители микрорайона Новая Кузнечиха в Нижнем Новгороде скоро смогут получать медицинскую помощь рядом с домом. Как сообщили в региональном минздраве, филиал городской поликлиники № 30 откроет свои двери для пациентов во втором полугодии 2026 года.
В настоящее время в здании идёт оснащение медицинским оборудованием и мебелью. Также потребуется время на сборку и ввод в эксплуатацию части техники. Новая поликлиника рассчитана на приём до 500 человек в день.
Напомним, строительные работы на объекте начались в январе 2025 года. В апреле того же года проект получил положительное заключение госэкспертизы, а в мае минстрой региона выдал разрешение на возведение здания.
Ранее сообщалось, что в дзержинской поликлинике № 1 после модернизации открылось отделение медицинской реабилитации. Новое оборудование ориентировано на работу со сложными патологиями костно-мышечной и нервной систем. Оно позволяет сокращать сроки восстановления в полтора-два раза.